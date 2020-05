Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit Verletzten in Rehden - Ladendiebe in Barnstorf und Sulingen - Unfallflucht in Twistringen verhindert ---

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch an der Kreuzung Düversbrucher Straße / Wetscher Torfweg wurden zwei Fahrer verletzt. Gegen 12.50 Uhr übersah ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Rehden an der Kreuzung den Pkw einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin ebenfalls aus Rehden. Bei der Kollision auf der Kreuzung wurden beide Fahrer leicht verletzt. An ihren Pkw entstand ein Schaden von mindestens 23000 Euro.

Barnstorf - Ladendiebe unterwegs

Zwei 60 und 61-jährige Frauen wurden am Mittwoch gegen 11.00 Uhr bei dem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße beobachtet. Sie entwendeten eine Bluse und verließen das Geschäft, ohne zu bezahlen. Kurz darauf wurden sie in ihrem Pkw von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Hier stellte sich heraus, in dem Pkw befand sich bereits ein Pullover, der ebenfalls aus einem Diebstahl stammte. Den Pullover hatten die beiden Frauen zuvor in einem weiteren Geschäft entwendet. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Diepholz - Streit eskaliert

Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Parteien in der Straße Lappenberger Rott, vor einer Rossmann Filiale, geriet außer Kontrolle. Am Mittwochnachmittag hatten sich die zwei Parteien beim Einkaufen getroffen. Da beide bereits seit einiger Zeit im Streit leben, gerieten sie wieder aneinander. Was zunächst mit Worten begann, geriet schnell außer Kontrolle. Die vier Personen schlugen sich gegenseitig, zogen an den Haaren und auch Pfefferspray wurde eingesetzt. Noch bevor die Polizei eintraf, war der Streit auch schon wieder vorbei. Eine Partei suchte den direkten Weg zur Polizei. Die zweite Partei wurden von der Polizei in ihrem Fahrzeug angetroffen. Beide erstatteten Strafanzeigen gegen den jeweiligen anderen.

Stuhr - Wiederholt ohne Führerschein

Am Mittwoch gegen 09.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 62-jährigen Pkw-Fahrer aus Stuhr. Im Pappelweg konnten die Polizei sein Fahrzeug stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, der Mann hat seit 2018 keinen Führerschein mehr. Dieser wurde ihm vom Gericht rechtskräftig entzogen. Zudem stand der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss, eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0.9 Promille. Seine Fahrt war zu Ende und den Fahrer erwartet eine Strafanzeige.

Sulingen - Drogenhandel aufgedeckt

Eine Streife der Polizei Sulingen beobachtete gestern am späten Nachmittag aus dem Streifenwagen heraus ein mutmaßliches Drogengeschäft an einem Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße In den Feldgärten. Zunächst wurde daraufhin der Käufer, ein 33-jähriger Mann aus Sulingen, kontrolliert. Bei ihm fanden die Beamten eine Konsumeinheit Marihuana. Aufgrund der Feststellungen wurde durch einen Richter die Durchsuchung der Wohnung des offensichtlichen Verkäufers angeordnet. Bei dem 22-jährigen amtsbekannten Mann beschlagnahmte die Polizei in der Wohnung weitere Drogen und Beweismittel. Gegen beide Männer leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Drogenhandels bzw. -besitzes ein.

Sulingen - Ladendiebe festgenommen

Am gestrigen Mittag erhielt die Polizei den Hinweis einer Ladendetektivin im Hagebaumarkt auf zwei verdächtige Personen. Die Detektivin konnte beobachten, wie ein Ehepaar eine Überwachungskamera wegdrehte und anschließend mehrere hochwertige Akkus für Elektrogeräte unter einem Rock versteckt wurden. Die Detektivin verständigte die Polizei und übergab die Verdächtigen, die festgenommen und zur Wache verbracht wurden. Der 29-jährige Mann und seine 25-jährige Ehefrau stritten die Tat ab. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Twistringen - Rauschmittel konsumiert

Am Mittwochabend gegen 19.45 wurde im Twistringer Stadtgebiet eine Verkehrskontrolle durchgeführt, bei der ein junger Mann auffiel, der unter dem Einfluss von Rauschmitteln einen PKW geführt hat. Bei einer anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurden zudem noch weitere Drogen gefunden. Dem 19-jährigen Twistringer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht verhindert

Am Mittwoch gegen 17.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Wildeshäuser Straße zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Ein 80-jähriger Twistringer überquerte mit seinem PKW von der Straße Topheide kommend die Wildeshäuser Straße in Richtung Westerstraße. Hierbei achtete er nicht auf die Vorfahrt einer 53-jährigen, die mit ihrem PKW die Wildeshäuser Straße in Richtung Langenstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstanden war. Allerdings setzte der Mann die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Twistringerin konnte dem Mazda-Fahrer aber folgen und stellte ihn an der Kreuzung Westerstraße/ Lindenstraße. Dort wurde anschließend auch der Verkehrsunfall von der Polizei aufgenommen. Den 80-Jährigen erwartet nu ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell