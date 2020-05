POL-DH: --- Betrunkener randaliert in Diepholz - Kontrolle mit Folgen in Syke - Pkw-Aufbrüche in Stuhr - Zunehmend sorgloser Umgang mit den Corona-Regeln

Polizeiinspektion Diepholz

Landkreis - Menschen sorgloser bei Einhaltung der Corona-Regeln

Ob es an dem schönen Wetter gelegen hat, ist nicht mehr nachzuprüfen. Sicher ist aber, dass die Menschen im Landkreis am Wochenende sorgloser mit den bestehenden Corona-Regeln umgegangen sind. Die Polizei musste vielen Hinweisen und eigenen Beobachtungen nachgehen. An mehreren Orten, z.B. einem Spielplatz in Stuhr wurden 7 junge Leute im Alter von 16 bis 18 Jahren angetroffen, ebenso an der Grundschule in Stuhr-Varrel, wo ebenfalls eine Gruppe von 7 Jugendlichen angetroffen wurde. Die Polizei klärte die Jugendlichen auf und erteilte ihnen einen Platzverweis. In Syke wurden 4 Personen zum widerholten Mal in einem Pkw angetroffen. Sie mussten aussteigen und sie erwartet eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. In Diepholz hatten sich am Freitag gleich 15 bis 20 Personen mit insgesamt 7 Fahrzeugen in der Schlesierstraße getroffen und in Bassum musste die Polizei eine Geburtstagsfeier von insgesamt 11 Personen auflösen. Auch an den Ausflugsorten wurden insbesondere die Abstandregeln nicht immer eingehalten. Die meisten Ausflügler hielten sich aber an die Regeln. Trotz der heute in Kraft tretenden Lockerungen der Corona-Regeln gelten die Kontakteinschränkungen, die Abstandsregeln und die Hygienemaßnahmen (Maskenpflicht) weiter. Die Polizei wird die Einhaltung der Regeln auch weiter kontrollieren.

Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am gestrigen Sonntagmittag gegen 12:15 Uhr stoppte die Polizei in Sulingen im Rahmen einer Routinekontrolle einen PKW im Barrier Kirchweg. Wie sich herausstellte, hatte der Mann am Steuer zu tief ins Glas geschaut, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der 26-jährige Sulinger musste mit auf die Wache, seine Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Diepholz - Betrunkener Radfahrer randaliert

Ein 26-jähriger Diepholzer hat gestern Vormittag eine ganze Weile die Polizei beschäftigt. Zunächst war der junge Mann als hilfslose Person an einer Tankstelle gemeldet worden. Hier wurde er von der Polizeistreife auf den Heimweg geschickt. Einige Minuten später wurde er von der Streife fahrend mit seinem Fahrrad in der Straße Im Kampe erneut angetroffen. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille. Während der Kontrolle wurde der 26-Jährige immer aggressiver und warf seinen Rucksack gegen einen Polizisten. Danach zog er seine Schuhe aus und warf diese ebenfalls in Richtung der Beamten. In der ganzen Zeit drohte er den beiden Polizisten Schläge an und auch sie anzuspucken. Die Polizisten konnten den Mann überwältigen und mit zur Dienststelle nehmen. Bei der dortigen Überprüfung fanden sie mehrere Gramm Betäubungsmittel in seinem Rucksack. Dem 26-Jährige wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Diepholz - Mit über 2 Promille hinterm Steuer

Ein 42-jähriger Mann aus Drebber wurde gestern in der Ossenbecker Straße von der Polizei angehalten und kontrolliert. Gegen 22.10 Uhr war der Fahrer einer Polizeistreife aufgefallen. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von über 2 Promille. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Seinen Pkw musste der Mann natürlich stehen lassen.

Stuhr - Pkw-Aufbrüche

Gleich vier Fahrzeuge haben unbekannte Täter gestern auf einem Parkplatz an der Kladdinger Straße aufgebrochen. In der Zeit zwischen 19.10 Uhr und 19.30 Uhr zerstörten die Täter jeweils eine Seitenscheibe bei den Pkw's. Aus einem Peugeot wurde ein Portemonnaie entwendet, aus einem VW-Golf ein paar In-Ear-Kopfhörer. Aus zwei weiteren Pkw wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter oder Beobachtungen nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Einbrüche in Garagen

In der Zeit von Samstag 13.00 Uhr bis Sonntag 12.00 Uhr wurde an der Syker Straße sowie in Diek in zwei verschlossene Garagen eingebrochen und hochwertige Geräte und Werkzeuge gestohlen. Der gesamte Sachschaden beträgt über 4000 Euro. Wer etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, in Verbindung zu setzen.

Syke - Kontrolle erfolgreich

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Syke, Nienburger Straße, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht der Fahrer eines Ford Transit kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 36-jährige Mann aus Stolzenau gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem noch das Firmenfahrzeug unter Einfluss von Rauschmitteln geführt hat. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Firmenwagens wurden dann noch Betäubungsmittel aufgefunden, die sofort beschlagnahmt wurde. Das Fahrzeug musste stehen bleiben. Den 36-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Strafanzeigen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Thedinghausen hat am Samstag gegen 14.00 Uhr an der Kreuzung Lange Straße / Zu den Weiden einen Lieferwagen übersehen. Bei der Kollision wurde die Kawasaki so stark beschädigt, dass das Motorrad nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

