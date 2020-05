Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verdacht auf Exhibitionismus - Mann entblößt sich vor zwei Frauen - Gewahrsam - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 05.05.2020, hat sich ein Mann in der Unterführung beim Viehmarktplatz in WT-Waldshut vor einer Frau entblößt. Gegen 21:30 Uhr war dort einer 27 Jahre alten Frau der 27-jährige Tatverdächtigen begegnet. Er hinderte die Frau am Weitergehen und nahm im Anschluss sein Geschlechtsteil in die Hand. Die Frau flüchtete, verständigte ihren Freund und wartete auf die Polizei. Währenddessen soll der Tatverdächtige entblößt auf dem Viehmarktplatz auf eine andere Frau zugegangen sein. Diese schob ihn beiseite und ging weiter. Diese Frau aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0) zu melden. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell