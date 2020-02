Polizei Mettmann

POL-ME: Autofahrer rastet aus: Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2002014

Mettmann (ots)

Bereits am Freitagabend (31. Januar 2020) hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen 50-jährigen Ratinger angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 17:50 Uhr war der Ratinger auf der Hochstraße in Richtung Rosenstraße hinter einem VW Golf mit Mettmanner Kennzeichen hergefahren. Der Fahrer des VW Golf war ohne eingeschaltetes Abblendlicht unterwegs, worauf ihn der Ratinger durch das mehrmalige Betätigen der Lichthupe aufmerksam machte. Mit Erfolg: Denn nun schaltete der Golf-Fahrer sein Licht ein.

Als beide Fahrzeuge an der nächsten roten Ampel verkehrsbedingt anhalten mussten, stieg der Golf-Fahrer jedoch aus seinem Auto aus und klopfte an der Fahrertür des Ratingers. Als dieser das Fenster herunterkurbelte, schlug der Golf-Fahrer auf den 50-Jährigen ein, wobei dieser an der Schulter und im Gesicht leicht verletzt wurde. Anschließend lief der Mann zurück zu seinem Wagen und fuhr davon.

Der Ratinger suchte im Anschluss die Polizeiwache auf, wo er die Körperverletzung zur Anzeige brachte. Zu dem aggressiven Autofahrer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 40 bis 50 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - eher dünner Körperbau - blondes bis hellblondes, schulterlanges Haar mit einer kreisrunden Glatze am Hinterkopf - ungepflegtes Erscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

