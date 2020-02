Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr - Velbert - 2001010

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (03.02.2020) informierte eine aufmerksame Angestellte einer Tankstelle an der Rheinlandstraße in Velbert die Polizei. Gegen 00:30 Uhr hatte ein stark schwankender Kunde mehrere alkoholische Getränke erworben und anschließend mit einem Fahrzeug das Tankstellengelände verlassen.

Das betreffende Auto konnte an der Halteranschrift von der eingesetzten Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Der Fahrzeughalter, ein 30-jähriger Velberter, bestätigte gegenüber den Beamten, mit seinem Fahrzeug zuvor zur Tankstelle gefahren zu sein. Des Weiteren gab er zu, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit circa 2,2 Promille (1,13mg/l) positiv. Zur weiteren Beweissicherung wurde die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben auf der Polizeiwache Velbert angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Um festzustellen, ob der Beschuldigte über die grundsätzliche Eignung ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen verfügt, wurde des Weiteren ein Bericht für das Straßenverkehrsamt gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell