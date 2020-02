Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere tausend Euro Schaden: Betrunkener Hildener demoliert acht Autos - Hilden - 2002012

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen (2. Februar 2020) hat ein 31 Jahre alter Mann an der Hoffeldstraße in Hilden insgesamt acht Autos demoliert. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Betrunkenen noch vor Ort stellen und ein Strafverfahren gegen ihn einleiten.

Das war passiert:

Gegen 7:40 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei. Der Anrufer gab an, gerade beobachtet zu haben, wie ein ihm unbekannter Mann über die Hoffeldstraße gegangen sei und dort mehrere Autoscheiben eingeschlagen habe. Bei einer daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeibeamten tatsächlich auf einen Verdächtigen treffen, auf den die Beschreibung des Zeugen passte.

Bei der Kontrolle des 31-jährigen Hildeners stellten die Beamten zahlreiche kleine Glassplitter an seiner Kleidung fest. Zudem hatte der Mann frische Schnittverletzungen an seinen Händen. In seiner Hosentasche fanden sie außerdem einen Teleskopschlagstock, der anschließend sichergestellt wurde. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille (0,8 mg/l).

Die Polizei geht nach ersten Schätzungen davon aus, dass sich der Sachschaden insgesamt auf über 7.000 Euro beläuft. Gegen den Hildener wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

