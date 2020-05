Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Auf der B 3 Unfall provoziert? - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstag, dem 05.05.2020, gg. 08:15 Uhr, fuhren zwei Arbeitskollegen in einem VW-Caddy auf der B 3, von Emmendingen kommend, in Richtung Freiburg. Im zweispurigen Bereich der B 3, noch auf Gemarkung Denzlingen, kam es wohl gleich zu mehreren gefährlichen Verkehrsvorgängen, bei welchen eine silberfarbene Mercedes der A-Klasse, mit Freiburger Kennzeichen, eine Rolle spielte. Unter anderem wurde der VW Caddy nach links in den Gegenverkehr gedrängt, wo es beinahe zu einem Frontalunfall mit einem Lkw kam. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Waldkirch, Tel.-Nr.: 07681/4074-0, in Verbindung setzen.

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell