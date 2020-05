Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sankt Märgen: K 4907/Spirzenstraße - Unfallflucht

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS Breisgau-Hochschwarzwald

Am Dienstag, dem 05.05.2020, gg. 16:15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der K4907/Spirzenstraße bergwärts. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve deutlich über die Mittellinie der Fahrbahn und kollidiert mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw. Hierbei wurde an beiden Fahrzeugen der jeweils linke Außenspiegel erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten oder zu verlangsamen, fort. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen oder grauen Pkw-Kombi handeln, bei dem der linke Außenspiegel massiv beschädigt ist. Der Fahrer war offensichtlich schon zuvor wegen riskanter Überholmanöver auf dieser Strecke aufgefallen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

