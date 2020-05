Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.05.20, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einer Hauseingangstüre in der Haagener Straße mitgeteilt. An der gläsernen Eingangstüre wurde ein Loch festgestellt, welches möglicherweise auch von einem Schuss aus einer Gas-/Federdruckwaffe oder einer Kleinkaliberwaffe stammen könnte. Der genaue Tatzeitraum ist noch nicht näher bekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, die im Bereich Haagener Straße und Karl-Herbster-Platz verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

