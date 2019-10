Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autofahrer nach Unfall gesucht

Moers (ots)

Am Dienstag (08.10.2019) gegen 10.40 Uhr beschädigte eine 64-jährige Moerserin beim Einparken einen Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Kurt-Schumacher-Allee. Zunächst hatte die Fahrerin den Unfall nicht bemerkt, stellte dann aber nach ihrer Heimkehr Schäden an ihrem Fahrzeug fest.

Bei dem beschädigten Fahrzeug könnte es sich um einen goldfarbenen Opel Vetcra handeln. Dieser müsste Kratzer im linken Bereich der Heckstoßstange aufweisen.

Wir bitten nun den Fahrer bzw. Besitzer sowie weitere Zeugen sich bei der Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710, zu melden.

