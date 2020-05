Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verbale Auseinandersetzung endet mit Handgreiflichkeiten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen soll es am Sonntag, 03.05.2020, im Freiburger Stadtteil Günterstal gekommen sein.

Zeugenaussagen zufolge begann der Vorfall gegen 14.30 Uhr im Bereich des Dorfbaches, wo es zwischen einem 67-Jährigen sowie einer 27-Jährigen und ihrer 29-jährigen Begleiterin zu einem verbalen Streit und zu Beleidigungen gekommen sein soll. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Situation in Richtung Straßenbahnhaltestelle Wiesenweg, wo es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Die am Streit beteiligten Personen stiegen in der Folge in eine Straßenbahn der Linie 2 ein und verließen die Bahn wieder an der Haltestelle Wonnhalde.

Der genaue Ablauf des Vorfalls ist Gegenstand der Ermittlungen. In der Bahn befanden sich nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Fahrgäste, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 bei der Polizei zu melden.

oec

