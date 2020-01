Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Grevenbroich (ots)

Glück im Unglück hatte am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, ein Pkw-Fahrer aus Bergheim. Der 50-jährige war auf der K31 aus Richtung Barrenstein kommend unterwegs, als er ca. 50m vor dem Kreisverkehr an der L69 nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen musste und nach links von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug überschlug sich und landete in einem angrenzenden Acker auf dem Dach. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. (Teß)

