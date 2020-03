Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Fahrzeugen Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Im Stadtgebiet haben sich Diebe an mehreren geparkten Fahrzeugen aufgehalten. In der Nach von Dienstag auf Mittwoch (04.03) bauten sie aus einem auf der Gronauer Straße 53 geparkten Pkw das Multifunktionslenkrad und das Navigationsgerät aus. In derselben Nacht drangen sie in einen Pkw auf der Devesfeldstraße in Höhe der Hausnummer 81 ein und bauten hier das Multifunktionslenkrad mit dem Airbag aus. Danach begaben sich die Diebe zur Brechtestraße und brachen hier einen Pkw auf, aus dem sie das Navigationsgerät entwendeten. Der letzte Tatort wurde der Polizei auf der Reichenberger Straße gemeldet. Hier durchsuchten die Einbrecher das Fahrzeug nach wertvollen Gegenständen. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.03.) in den Nachtstunden an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten bitten darum, jede Auffälligkeit zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

