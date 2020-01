Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand einer Lagerhalle: Schwerverletzter auf dem Weg der Besserung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 31.12.2019, um 06:41 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4480750 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Nachdem es am Montagabend, gegen 20:45 Uhr, zum Brand einer Lagerhalle in der Bessemer Straße in Hofgeismar mit einem Schwerverletzten kam, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Donnerstagmorgen ihre Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Die Identität des momentan noch im Krankenhaus liegenden Schwerverletzten, der mittlerweile außer Lebensgefahr und auf dem Weg der Besserung ist, konnte nun geklärt werden. Es handelt sich um einen 43-jährigen Mann aus Litauen, der sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Zeitpunkt des Brandes in der "Schrauberwerkstatt" aufgehalten hatte und es nicht schaffte, die brennende Halle rechtzeitig zu verlassen. Bisher liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Nach den ersten Ermittlungen könnte der Brand fahrlässig verursacht worden sein. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten des K 11 dauern an.

Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell