POL-KS: Maskiertes Täter-Duo bricht in Restaurant ein und klaut Kasse: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Der am gestrigen Neujahrsmorgen stattgefundene Einbruch in ein Restaurant beschäftigt derzeit die zuständigen Ermittler des Kommissariat 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Zwei bislang unbekannte Täter hatten eine Tür an dem Lokal in der Kasseler Innenstadt gewaltsam geöffnet und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalbeamten erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, war es gegen 10 Uhr zu dem Einbruch am Druselplatz gekommen. Die unbekannten Einbrecher stahlen die Kasse des Lokals, in der sich Geld befand, sowie ein Mobiltelefon. Die Überwachungskamera des Restaurants zeichnete auf, dass es sich um zwei männliche Täter gehandelt hat. Beide waren schlank, dunkel gekleidet und maskiert. Durch ihr brachiales Vorgehen richteten sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Beamten des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100.

