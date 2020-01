Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis: Guxhagen

Kassel (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am 01.01.2020, gegen 00:40 Uhr zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Guxhagen. Durch den Brand wurde eine Lagerhalle stark beschädigt. Das in der Halle eingelagerte Futter und eine landwirtschaftliche Zugmaschine wurden durch den Brand völlig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Stallungen konnte verhindert werden. Der Gesamtschaden wird nach derzeitigem Erkenntnisstand auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Jens Koppitz, Kriminalhauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

