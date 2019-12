Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flucht über die Gleise: Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Die Festnahme eines 22-jährigen Tatverdächtigen nach einem Einbruch in eine Sportschule gelang Polizisten in der Nacht zum heutigen Montag im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen. Den jungen Tatverdächtige konnten die Beamten bei der Fahndung in einem Gleisbett aufspüren, wohin er zuvor geflüchtet war. Seine gefährliche Flucht hatte auch Folgen für den Bahnverkehr, der kurzzeitig gesperrt werden musste.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in die Kampfsportschule in der Straße "Am Rathaus" gegen 2 Uhr. Anwohner hatten Scheibenklirren gehört und sofort die Polizei alarmiert. Nach ersten Feststellungen der hinzugeeilten Polizisten der Reviere Nord und Mitte hatte der Täter die Schaufensterscheibe eingeschlagen und war so in die Räume eingestiegen. Mehrere Streifen nahmen sofort die Fahndung nach dem Einbrecher auf, der bereits das Weite gesucht hatte. Schließlich konnten sie den 22-Jährigen, der sich auf den Gleisen im Bereich des Bahnhofs versuchte hinter einem Pfeiler zu verstecken, nur wenige Minuten später schnappen. Im Rucksack des jungen Mannes aus Fuldatal entdeckten die Polizisten dann den Computer, der zuvor bei dem Einbruch gestohlen worden war. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

