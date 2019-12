Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schmuck und Geld bei Einbrüchen erbeutet: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel:

Während der Abwesenheit der Bewohner ereigneten sich am Wochenende in Kassel drei Einbrüche, bei denen bisher unbekannten Täter Schmuck und Bargeld erbeuteten und anschließend unerkannt flüchteten. Ob in allen Fällen dieselben Einbrecher agierten, ist derzeit noch ungeklärt und bedarf weiterer Ermittlungen. Die zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Tatorte wahrgenommen haben.

Einbruch in Haus am Brasselsberg

Der Einbruch in ein Haus im Döncheweg, nahe der Ahrensbergstraße, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstag, in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 22:00 Uhr. Die unbekannten Täter hatten eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und durchsuchten anschließend sämtliche Räume des Hauses. Sie erbeuteten mehrere Spardosen, in denen sich Geld befand.

Schmuck in Harleshausen erbeutet

In der Straße "Am Gesänge", nahe "An den Rehwiesen", brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagmorgen, 07:00 Uhr, und dem gestrigen Sonntagnachmittag, 14:00 Uhr, in ein Haus ein. Sie öffneten brachial ein Fenster und durchwühlten danach alle Räume des Hauses. Die Einbrecher, die mit ihrem Vorgehen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro anrichteten, klauten Uhren, Schmuck und Geld.

Wohnungseinbruch in Niederzwehren

Am gestrigen Sonntag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 22:00 Uhr, ereignete sich der Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "An der Turnhalle", nahe des Heckenpfads. Die unbekannten Einbrecher hatten offenbar zunächst vergeblich versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Anschließend drangen sie durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung ein. Den entstandenen Sachschaden beziffern die aufnehmenden Polizisten auf etwa 1.000 Euro. Die Täter erbeuteten mehrere Schmuckstücke.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

