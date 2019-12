Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Restaurant: Täter klauen Lebensmittel und Alkohol; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Der Einbruch in ein Restaurant in der Querallee beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten bislang unbekannte Täter brachial ein Fenster des Lokals geöffnet, die Räumlichkeiten durchsucht und anschließend mit ihrer Beute die Flucht ergriffen. Die Kriminalbeamten des K 21/22 erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in das Restaurant an der Kreuzung Goethestraße in der Zeit zwischen Freitagabend, 23 Uhr, und Samstagmorgen, 08:30 Uhr, ereignet. Die Täter hatten es offenbar auf Lebensmittel und Getränke abgesehen, denn sie klauten mehrere Kilogramm Schinken und Käse sowie neun Flaschen Alkohol. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute durch das gewaltsam geöffnete Fenster in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Restaurants gemacht haben, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

