Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber (Landkreis Diepholz) - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Samstag gegen 17.15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 51 in Drebber ein schwerer Motorradunfall.

Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 51 von Diepholz in Richtung Drebber. An der Einmündung Schulstraße wollte sie nach links in die Straße abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 48-jährigen Motorradfahrer, der im Gegenverkehr die B51 Richtung Diepholz befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad, bei dem das Motorrad in zwei Teile zerrissen wurde.

Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 66-jährige Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die Ermittlungen der Polizei musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. An dem Pkw und dem Motorrad entstand Totalschaden.

