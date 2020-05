Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Fahrradsaison = Diebstahlssaison ---

Diepholz (ots)

Das Mehr an Fahrrädern lockt in jedem Jahr, zu Beginn der Fahrradsaison, auch Fahrraddiebe wieder aus dem Haus. Und seit Jahren ist die Zahl an Fahrraddiebstählen nahezu unverändert hoch. Radler sollten sich deshalb Gedanken über den Diebstahlsschutz ihres Fahrrades machen. Gerade auch hochwertige E-Bikes geraten immer wieder ins Visier von Dieben. Dabei ist es gar nicht so schwer, sein Fahrrad gegen Diebstahl zu schützen. Schon einfache Maßnahmen wie ein stabiles Schloss, sind der erste Schritt. Das Schloss sollte groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen. Ein nur abgeschlossenes Fahrrad kann schnell weggetragen werden. Wenn ein Fahrrad gestohlen wurde, benötigt die Polizei dessen individuellen Daten - die Fahrradrahmennummer. Diese sollte jeder Fahrradbesitzer zuhause notiert haben, denn nur mit dieser Nummer kann man ein gestohlenes Rad seinem Eigentümer zuordnen und es wieder zurückgeben. Eine Rückgabe des Rades scheitert häufig daran, dass keine individuellen Daten an die Polizei zur Verfügung gestellt werden können.

So sichern Sie Ihr Fahrrad richtig:

- Nutzen Sie in jedem Fall ein stabiles Ketten-, Falt- oder Bügelschloss aus hochwertigem Material; Spiralkabel- oder Speichenschlösser stellen keine großen Hindernisse dar

- Schließen Sie Ihr Rad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an oder mit anderen Fahrrädern zusammen

- Nehmen Sie hochwertige Zubehörteile mit einem Schnellspannverschluss oder auch den Akku eines Elektrorades unbedingt immer mit oder sichern letzteren mit einem zusätzlich stabilen Schloss; die oftmals vorhandenen Akkuschlösser reichen in der Regel nicht aus

- Öffentlichkeit kann ein Schutz vor Diebstahl sein; vermeiden Sie unbeleuchtete Ecken, einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen - wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass Bürgerinnen und Bürger aufmerksam sind und Fahrraddiebstähle, die sie beobachten, oder Personen, die ihnen "komisch" vorkommen, der Polizei melden

- Massenabstellplätze für Fahrräder können hingegen ihre ganz eigene Gefahr in sich bergen, da diese Bereiche durch die Vielzahl an Drahteseln häufig so unübersichtlich sind, dass ein Diebstahl selbst am helllichten Tag gar nicht auffällt

- Auch das "kurz" vor dem Zeitungskiosk abgestellte Rad sollte immer gesichert sein, damit der Gelegenheitsdieb" nicht unnötig eine Gelegenheit zum Diebstahl hat

- Notieren Sie die Rahmennummer, die Markes des Rades und den Typ z.B. in einem Fahrradpass und legen Sie ein aktuelles Foto sowie die Rechnung dazu

- Achten Sie darauf, dass an Ihrem Rad eine Individualkennzeichnung angebracht ist. Bei vielen in Deutschland verkauften Fahrrädern ist eine individuelle Rahmennummer bereits in den Rahmen graviert, eingeschlagen oder anderweitig fest mit dem Rahmen verbunden

Weitere Informationen sowie einen polizeilichen Fahrradpass zum Ausfüllen finden Sie im Faltblatt "Räder richtig sichern" der Polizei. Das Faltblatt kann im Internet unter www.polizei-beratung.de heruntergeladen werden. Über ein Smartphone kann man die Daten - auch von mehreren Fahrrädern - in der kostenlosen FAHRRADPASS-App der Polizei speichern; zu finden über den jeweiligen AppStore des Handys oder im Internet unter https://apps.apple.com/de/app/fahrradpass/id438072942 und https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netzbewegung.polizei.bicyclePass&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd

Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz Jutta Stricker, Ansprechpartnerin für Prävention

