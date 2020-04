Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Eving mit Schusswaffe - Polizei sucht Zeugen!

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend (11. April) eine Jugendliche unter dem Vorhalt einer Schusswaffe beraubt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 17-jährige Dortmunderin gegen 21.40 Uhr mit ihrem Hund auf der Evinger Straße unterwegs. In einer Parkanlange zwischen Evinger Parkweg und Lothringer/Württemberger Straße sprach sie ein Mann an und forderte sie auf ihr Handy herauszugeben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen zeigte der Unbekannte der Dortmunderin eine mutmaßlich schwarze Schusswaffe vor. Die Jugendliche händigte dem Mann daraufhin ihr Handy aus. Nach der Herausgabe forderte der Tatverdächtige sie auf, sich auf eine Parkbank zu setzen und ihren Hund festzubinden. Auf der Bank legte der Mann der jungen Frau seinen Arm um ihren Hals und berührte sie am Oberkörper. Die 17-Jährige schrie, sodass der Unbekannte von ihr abließ. Noch bevor er in südliche Richtung flüchtete, schoss er mit seiner Waffe in die Luft. Die Dortmunderin blieb unverletzt.

Den Tatverdächtigen beschrieb sie wie folgt: ca. 180-190 cm groß, 20-30 Jahre alt, augenscheinlich westeuropäischer Phänotyp, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat und dem Täter machen können. Insbesondere ein Fußgänger, der an der jungen Frau und dem Tatverdächtigen vorbei gegangen ist, wird gebeten sich bei der Kriminalwache unter der Tel. 0231 132 7441 zu melden.

