Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Pumpe gerät in Brand

Schöppingen (ots)

Eine Kondenspumpe ist am Dienstag im Keller eines Wohnhauses in Schöppingen in Brand geraten. Dazu war es gegen 05.30 Uhr in einem Gebäude an der Schlesier Straße gekommen. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt als mögliche Ursache hin. Bewohner konnten das Feuer selbstständig löschen, Kräfte der Feuerwehr kamen hinzu. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 65.000 Euro.

