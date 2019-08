Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Autos beschädigt

Nordhorn (ots)

Gestern am frühen Morgen wurden gleich vier Fahrzeuge an der Neuenhauser Straße, am Hohenkörbener Weg sowie an der Lange Straße beschädigt. Eine Zeugin beobachtete dabei einen Mann, wie er mit einem Pflasterstein die Scheiben zweier PKW an der Neuenhauser Straße beschädigte. Der Tatverdacht richtet sich dabei gegen einen 30-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921)3090 entgegen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

http://www.pi-el.polizei-nds.de



