Polizei Dortmund

POL-DO: Nach illegalem Autorennen - Polizei beschlagnahmt Auto und Mobiltelefone

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0390

Nach einem mutmaßlichen Autorennen in der Dortmunder Innenstadt hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag (12. April) ein Auto und zwei Mobiltelefone beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten Polizisten zwei Fahrzeuge auf dem Schwanenwall, die diesen gegen 1.50 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Westen befuhren. Beschleunigungsgeräusche und die wahrnehmbare Fahrweise ließen auf ein Rennen der Autos schließen. Nach Zeugenangaben waren an dem Zweikampf ein schwarzer Audi TT und ein weißer oder grauer Mercedes-Benz beteiligt.

Polizeibeamte konnten den 25-jährigen Fahrer des Audi TT aus Lüdenscheid im Bereich des Ostwalls anhalten.

Neben dem Fahrzeug stellten die Beamten die Mobiltelefone des Audi Fahrers sowie seines 24-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus Lüdenscheid, als Beweismittel sicher.

Sein vermeintlicher Renngegner flüchtete.

Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen.

Ein solcher Einsatz zeigt, dass die Dortmunder Polizei auch nach dem "Car-Freitag" konsequent gegen Raser im Stadtgebiet vorgeht und weiterhin beharrlich Kontrollen durchführt. Raser müssen jederzeit mit der Polizei rechnen! Insbesondere dann auch mit der Sicherstellung ihrer verkehrswidrig genutzten Autos!

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell