Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rauchentwicklung an Regionalzug

Waiblingen (ots)

Zu einem Polizei- und Rettungskräfteeinsatz an einem Zug ist es am heutigen Donnerstagmorgen (16.01.2020) gegen 05:00 Uhr am Bahnhof Waiblingen gekommen. Reisende hatten zuvor eine Rauchentwicklung an einem Regionalexpress nach Nürnberg bemerkt und meldeten dies kurz darauf über den Notruf. Das Schienenfahrzeug wurde daraufhin am nächstgelegenen Bahnhof in Waiblingen gehalten. Nach erfolgter Räumung des Zuges, suchten alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr den Regionalexpress nach einem Brandherd ab, konnten jedoch keine offenen Flammen feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte wohl eine festsitzende Zugbremse die wahrgenommene Rauchentwicklung. Bei der Räumung des mit etwa 15 Fahrgästen besetzten Zuges gerieten zwei auf dem Arbeitsweg befindliche Mitarbeiter der Deutschen Bahn in unmittelbaren Kontakt mit dem Rauch, als sie einem Rollstuhlfahrer beim Verlassen des Zuges halfen. Die beiden hilfsbereiten Männer begaben sich anschließend in medizinische Behandlung. Hinweise auf weitere verletzte Personen liegen derzeit nicht vor. Der Bahnhof Waiblingen musste für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt werden. Es kam zu bahnbetrieblichen Verzögerungen. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen. Zeugen, sowie eventuell weitere Geschädigte, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

