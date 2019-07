POL-KA: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Polizeipräsidium Karlsruhe

Eine 19-Jährige Fiat-Fahrerin verlor am Samstag, gegen 02:30 Uhr, in einem Kreisverkehr im Bereich der Calwer Straße / Hirsauer Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. In dem Fiat befanden sich drei weitere Personen. Die Fahrerin sowie eine 16-jährige Mitfahrerin zogen sich Verletzungen zu und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

