POL-DO: Streit auf Parkplatz eskaliert - Festnahme!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0391 Bei einem Streit auf einem Parkplatz am 9.4. im Bereich der Borsigstraße schlug ein Tatverdächtiger mutmaßlich mit einer Schusswaffe seinem Kontrahenten auf den Kopf. Polizeibeamte konnten den Angreifer kurze Zeit später festnehmen.

Gegen 20.30 Uhr gerieten zwei Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz an der Borsigstraße in Streit. Grund war nach ersten Erkenntnissen ein zu nahes Vorbeifahren des späteren Opfers an der Mutter des Tatverdächtigen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung eskalierte der Streit und der 23-jährige Tatverdächtige aus Dortmund zog nach Zeugenangaben eine Waffe und schlug dem 35-jährigen aus Dortmund stammenden Mann auf den Kopf. Danach setzte er sich in sein Auto und flüchtete.

Der 35-Jährige wurde durch den Schlag am Kopf leicht verletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizeibeamten den 23-jährigen im Bereich der Stahlwerkstraße anhalten. Die vermeintliche Tatwaffe, eine PTB Schusswaffe, konnte ebenfalls in der Nähe aufgefunden werden. Bei der Festnahme erschien der Bruder des Täters vor Ort. Der 18-Jährige griff unvermittelt die Beamten an. Bei der anschließenden Festnahme schlug und trat er um sich. Polizeibeamte brachten ihn, genau wie seinen Bruder, in das Polizeigewahrsam.

Besondere Haftgründe lagen nicht vor. Den 23-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 18-Jährige renitente Bruder muss sich wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte verantworten müssen.

