Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - E-Bikes und ein Fahrrad entwendet ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter gleich drei Fahrräder bzw. E-Bikes entwendet. In der Zeit von Mitternacht bis ca. 06.30 Uhr wurden zwei E-Bikes und ein Fahrrad aus Schuppen oder Garage entwendet. Im Lönsweg gelangten die Täter durch eine Garagennebentür zu den Fahrrädern. Sie entwendeten ein Pedelec in silber, der Marke Giant und ein Herren Crossbike in weiß, der Marke Benotti. In der Straße Weiße Riede entwendeten die Unbekannten ein E-Bike aus einem Holzschuppen. Das Rad der Marke Lehmkuhl in schwarz, war mit einem Panzerschloß gesichert. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Die Täter haben sehr wahrscheinlich ein Fahrzeug, Transporter o.ä., für den Abtransport benutzt. Die Polizei Twistringen bittet um Hinweise auf mögliche Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen in der Nacht. Jegliche Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, entgegen.

