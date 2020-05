POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 03.05.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Sulingen:

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Unfallort: 27246 Borstel, OT Bockhop, Nienburger Straße B214 Unfallzeit: 02.05.2020, 16.25 Uhr Unfallhergang: Ein 20jähriger aus der Samtgemeinde Siedenburg befuhr mit einem landwirtschaftlichen Gespann, am 02.05.2020, gg. 16.25 Uhr, die Bundesstraße 214. Im Ortsteil Bockhop wollte der 20jährige nach rechts in eine Seitenstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kippte das landwirtschaftliche Gespann auf die linke Seite. Vermutlich war die Auflaufbremse beim Anhänger arretiert, so dass der beladene Anhänger selbst nicht bremsen konnte und die Ladung das Gespann noch vorne geschoben hat. Der 20jährige sowie der 17jährige Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden am landwirtschaftlichen Gespann wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Syke:

Sitzbank auf Schulgelände abgebrannt In der Nacht zum Sonntag, gegen 23:10 Uhr, bemerkt ein Spaziergänger eine brennende Sitzbank auf dem Gelände der Realschule Syke. Das Feuer wurde durch die hingezogenen Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Syke zu melden, Telefon 04242-9690.

Weyhe:

Korrektur der Pressemeldung vom 02.05.2020: Brand eines Wohnhauses in Stuhr Entgegen der ersten Meldung lag der Brandort nicht in der Rheinallee sondern in der Moselallee.

Diepholz:

Fehlanzeige

