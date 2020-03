Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Neuried, Ichenheim (ots)

Nach aktuellem Sachstand dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Alkoholisierung eines Autofahrers zu finden sein. Der 19-Jährige war gegen 19:15 Uhr unter anderem auf der Rheinstraße in Richtung Rheindamm unterwegs, als er Zeugenangaben zufolge auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll. Der entgegenkommende Lenker eines Opel konnte einen Zusammenstoß laut eigenen Angaben nur durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern. Als der junge Autofahrer kurze Zeit später auf der Rheinstraße in Richtung Ichenheim fuhr, verlor er offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Heranwachsende zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und konnte, nachdem er den Unfallort zuerst zu Fuß verlassen hatte, durch Beamte des Polizeireviers Offenburg ausfindig gemacht werden. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über einem Promille zutage. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste Blut abgeben. Sein Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten außerdem eine Schreckschusswaffe, für welche der Heranwachsende keinen entsprechenden Waffenschein nachweisen konnte. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines Vergehens gegen das Waffengesetz.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell