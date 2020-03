Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - "Eingeparkt"

Kuppenheim (ots)

Wäre die Garage eines Anwesens in der Friedrichstraße am Montagnachmittag geöffnet gewesen, hätte der davor geparkte Volkswagen möglicherweise selbstständig "eingeparkt". Der Fahrer des Wagens hatte diesen am Mittag dort abgestellt, ohne ihn ausreichend gegen ein ungewolltes Wegrollen zu sichern. Gegen 13:15 Uhr machte sich das Gefährt dann selbstständig und rollte in die leider geschlossene Garage. Der Schaden an VW und Unterstellplatz beläuft sich auf insgesamt rund 5.000 Euro.

