Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Spielhalle und Gaststätte

Kierspe (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in eine Spielhalle und eine Gaststätte an der Kölner Straße eingebrochen. Gegen 4 Uhr kam der erste Alarm aus einer Spielhalle. Unbekannte hatten die Eingangstür aufgebrochen. Die Täter scheiterten offenbar an einer Gittertür. Bei der Abfahrt vom Tatort entdeckte eine der Streifenwagen-Besatzungen kurz vor 5 Uhr den zweiten Einbruch, ein paar Häuser weiter: Über einer Gaststätten-Tür leuchtete der optische Einbruchalarm. Die aufgebrochene Tür stand offen. Innen hatten Unbekannte gewaltsam mehrere Spielautomaten geöffnet und die Geldkassetten geleert oder mitgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

