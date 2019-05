Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw kippt nach Verkehrsunfall auf die Seite - 66-jähriger Fahrer leicht verletzt

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Dacia Logan den Barbaraweg in Richtung Känerbergstraße. In Höhe der Hausnummer 5 stieß er gegen einem am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Der Aufprallwinkel war so ungünstig, dass der Dacia umkippte und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Er verletzte sich bei dem Unfall und wurde in einem Siegener Krankenhaus behandelt. Der auf der Seite liegende Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden von circa 8500,- Euro.

