Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Langfinger stahl Wechselgeld aus Bus

Kreuztal (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.2019) ist es zu einem Diebstahl von Wechselgeld aus der Kasse eines Omnibusses in Kreuztal gekommen. Zwischen 20:30 - 21:00 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter die Schwenktür eines an der Haltestelle "Ziegeleifeld" geparkten Busses gewaltsam und entnahm einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag aus der Fahrzeugkasse. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Kreuztal unter der Rufnummer 02732-909-0 entgegen.

