Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: LKW auf Autobahnraststätte an der A 46 geknackt - Fahndung mit Hubschrauber - Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Grevenbroich/Jülich (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (14.05.) schlugen unbekannte Diebe auf der Raststätte "Vierwinden" an der Autobahn A46 in Fahrtrichtung Heinsberg zu. Die Täter knackten das Schloss eines Sattelzuges und drangen auf die Ladefläche ein. Dort stahlen sie nach ersten Erkenntnissen mehrere Kartons mit Sportartikeln und luden sie auf einen LKW.

Der Fahrer des betroffenen Trucks wurde gegen 03:45 Uhr durch Geräusche auf den Diebstahl aufmerksam. Gleichzeitig konnte er noch drei Personen von seinem Auflieger flüchten sehen. Parallel dazu verschwand ein mit dem Diebesgut beladener blauer LKW mit polnischer Länderkennung von der Raststätte. Dieser hatte neben dem betroffenen Sattelzug gestanden.

Im Rahmen der großangelegten Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der verdächtige Transporter auf der Autobahn A44 in Höhe der Kleinraststätte "Ruraue" durch eine Streife gestoppt werden.

Den beiden Insassen gelang es, über die Gegenfahrbahn der A44 und weiter über die angrenzenden Felder unerkannt zu entkommen. Der Lastwagen samt Diebesgut wurde sichergestellt. Die Autobahn A 44, sowie die Zufahrt von der A 61in Richtung Aachen, blieb während der Fahndungsmaßnahmen und für die Dauer der Sicherstellung des LKW gesperrt.

Die Kriminalpolizei (KK14) des Rhein-Kreis Neuss hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Fahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen dauert an.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell