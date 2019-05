Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bewaffneter Unbekannter droht Parkbesuchern

Meerbusch (ots)

Am Montag (13.05.), gegen 18:30 Uhr, saßen drei befreundete Meerbuscher (22 und 31 Jahre alt) auf einer Bank im Park, an der Straße "Am Strümper Busch", als plötzlich ein Mann aus einem angrenzenden Garten auf sie zukam und sie lautstark aufforderte, den Park zu verlassen. Dabei hielt der maskierte Angreifer, nach Aussage der Betroffenen, drohend eine Machete und eine Schusswaffe in den Händen. Die drei Parkbesucher flüchteten sich in ein nahgelegenes Wohngebiet. Sie vernahmen einen Knall und gingen davon aus, dass der Unbekannte in die Luft geschossen habe. Die drei Betroffenen konnten beobachten, wie der Mann zunächst auf ihre zurückgelassenen persönlichen Sachen (Fahrräder, Handy) einschlug und anschließend zu Fuß über die Straße "Am Buschend", in Richtung Osterather Straße floh.

Die Meerbuscher informierten die Polizei, die unmittelbar eine umfangreiche Fahndung nach dem Tatverdächtigen veranlasste und auch einen Polizeihubschrauber sowie Diensthund zur Suche einsetzte. Die Maßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Mannes der wie folgt beschrieben wird: Der Angreifer war schlank mit kräftigen Oberarmen, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, einer dunklen Jeans und maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube (möglicherweise Leder). Er sprach akzentfrei Deutsch. Sein Alter schätzten die Zeugen anhand der Stimme auf 20 bis 30 Jahre.

Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten oder seinen Aufenthaltsort geben können (Telefon 02131 300-0).

Sollte der Täter erneut in ähnlicher Art und Weise auftreten, rät die Polizei möglichen Zeugen, unmittelbar den Notruf 110 zu wählen und einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Es liegen bislang keine Erkenntnisse über die Motivation des Mannes und über die "Echtheit" der geführten Waffe vor.

