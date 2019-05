Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Offener Haftbefehl: Neusser nach mehreren Eigentumsdelikten festgenommen

Neuss-Furth (ots)

Montagnacht (13.05.), gegen 01:35 Uhr, gelang es der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, einen Gesuchten festzunehmen. Der 19-Jährige war der Polizei bereits aus zurückliegenden Eigentumsdelikten bekannt. Im Rahmen des Streifendiensts fiel den Beamten an der Geulenstraße ein Verdächtiger auf. Der Neusser führte zwei Fahrräder mit sich, wobei eins der Zweiräder ohne Vorderreifen war. Aufgrund widersprüchlicher Angaben des Heranwachsenden, erhärtete sich der Verdacht des besonders schweren Diebstahls. Bei der Überprüfung der Personalien des Beschuldigten stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen mehrerer Diebstahlsdelikte vorlag. Die Beamten nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Der 19-Jährige wird am Montag (13.5.) dem zuständigen Richter am Amtsgericht Neuss vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell