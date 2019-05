Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe unterwegs - Polizei fahndet nach Renault Kombi und zwei BMW und Mercedes Geländelimousinen

Kaarst (ots)

In Kaarst waren unbekannte Autodiebe aktiv. Die Täter hatten es dabei auf zwei Gebraucht- und ein Neufahrzeug abgesehen.

Mitarbeiter eines Autohauses an der Gutenbergstraße in Büttgen stellten zunächst am Montagmorgen (13.05.) einen Einbruch in deren Geschäftsräume fest. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Diebe durch ein aufgehebeltes Fenster in den Komplex eingedrungen und hatten den Rezeptionsbereich durchsucht. Dabei fiel ihnen etwas Wechsel- und Trinkgeld in die Hände. Anschließend stahlen die Diebe vom frei zugänglichen Außengelände des Autohauses drei Fahrzeuge. Darunter befand sich ein neues Modell des Herstellers Renault, Typ Megan Grandtour in der Farbe grau. Der Kombi war nicht zugelassen und deshalb auch nicht mit amtlichen Kennzeichen versehen. Bei den beiden weiteren Fahrzeugen, jeweils Geländelimousinen, handelt es sich um einen schwarzen Mercedes GLS mit den amtlichen Kennzeichen GV-JR3108 und einen schwarzen BMW X6 mit den amtlichen Kennzeichen NE-JS13.

Die Tatzeit kann auf Samstag (11.05.), 11:00 Uhr, bis Montag (13.05.), 07:20 Uhr, eingegrenzt werden.

Hinweise zu den Diebstählen oder zum Verbleib der Autos nimmt das Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen.

