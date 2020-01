Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Handtaschenraub: Seniorin (71) bei Angriff schwer verletzt

Espelkamp, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.01.2020) wurde eine 71-jährige Frau aus Lübbecke Opfer eines Straßenraubes und durch die Attacke schwer verletzt.

Die Seniorin befand sich in Begleitung zweier Ehepaare auf der Kantstraße in Espelkamp, als sich gegen 16.30 Uhr zwei junge Männer näherten. Unvermittelt ergriff einer der Täter die Handtasche der 71-Jährigen. Hierbei verfing sich der Riemen an ihrem Arm, so dass sie zu Fall kam. Am Boden liegend entriss der Täter anschließend die Tasche und flüchtete mit seinem Komplizen in Richtung Tilsiter Weg. Durch den Sturz erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Lübbecke zugeführt.

Die flüchtigen Täter werden als 16 bis 20 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig und circa 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß beschrieben. Die unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bis zum Abend ergebnislos. Die Polizei bittet unter der Rufnummer (0571)88660 um Hinweise zu den Flüchtigen.

