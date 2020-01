POL-MI: Alkoholisierter Mitfahrer greift ins Lenkrad

Polizei Minden-Lübbecke

Alkoholisierter Mitfahrer greift ins Lenkrad

Bad Oeynhausen

In der Nacht zu Sonntag muss sich ein hilfsbereiter Autofahrer wie in einem schlechten Film gefühlt haben, als ihm sein auf der Rücksitzbank sitzender Freund während der Fahrt ins Lenkrad griff. Die Folge: Das Auto landete an einer Straßenlaterne, der Mitfahrer verletzte sich und das Auto hat nur noch Schrottwert. Zudem muss sich der 28-Jährige wegen dem Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Vor dem Unfall hatte den 29-jährigen Bad Oeynhausener der Anruf seines Freundes ereilt, der darum bat aus einer Bar in der Innenstadt abgeholt zu werden. Dem kam er nach. Da der Bekannte stark alkoholisiert war, setzte er ihn vorsichtshalber auf die Rücksitzbank des Wagens. Dann machte man sich gegen 5.50 Uhr über die Steinstraße stadtauswärts fahrend auf den Weg. Kurz vor der Kreuzung zur Königstraße lenkte der 28-Jährige von hinten zunächst den Fahrer ab und griff dann unvermittelt ins Lenkrad. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Auto. Der Peugeot geriet auf den rechten Gehweg, prallte gegen eine Straßenlaterne, drehte sich, und kam mit dem Heck entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mitfahrer verletzte sich und wurde dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Dort entnahm ihm auch eine Blutprobe.

