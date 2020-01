Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 19-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall

Hille (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr kam es auf der Lübbecker Straße (B65) in Hille-Rothenuffeln zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Minden wollte die im Ort ansässige Tankstelle mit seinem Pkw Renault verlassen und auf die Lübbecker Straße auffahren. Ein 19-jähriger Kradfahrer aus Hille-Rothenuffeln befuhr zur selben Zeit die Lübbecker Straße in Richtung Minden. In Höhe der Tankstelle kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Kradfahrer schwer verletzt und verstarb trotz notärztlicher Erstversorgung. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

