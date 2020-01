Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW gerät auf die Gegenfahrbahn

Bad Oeynhausen (ots)

Zu der Kollision zweier Autos ist es am späten Samstagabend im Ortsteil Lohe auf der Detmolder Straße gekommen. Dabei erlitten drei Fahrzeuginsassen Verletzungen.

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer war um kurz nach 22.30 Uhr in Richtung Weserstraße unterwegs, als er in einem Kurvenbereich nach eigener Aussage bei einem Bremsmanöver mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geriet. Hier prallte sein Wagen gegen einen Audi, hinter dessen Steuer ein 50-Jähriger saß.

Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, klagte die Beifahrerin im Audi über Unwohlsein. Sie kam ebenso ins Krankenhaus wie zwei 19 und 21 Jahre alte Frauen, die sich im BMW befanden. Beide Fahrzeuge wurden später abgeschleppt. Zudem streuten Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgelaufene Kühlflüssigkeit ab.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell