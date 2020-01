Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Unfälle in Isenstedt beschäftigen Polizei am Sonntagmorgen

Espelkamp (ots)

Zwei Verkehrsunfälle in Isenstedt haben am Sonntagmorgen die Polizei beschäftigt. In beiden Fällen waren junge Autofahrerinnen, die mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung standen, von der Straße abgekommen. Die Frauen blieben unverletzt.

Zunächst waren die Beamten zur Ecke Gehlenbecker Straße/Stadtweg beordert worden. Hier war eine 20-Jährige auf der Gehlenbecker Straße in Richtung des Mittellandkanals unterwegs, als sie gegen 6.40 Uhr mit ihrem Seat nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überfuhr einen Leitpfosten, geriet in den Straßengraben und kam schließlich an der Böschung in Höhe der Einmündung mit dem Stadtweg zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei der Fahrerin eine Alkoholfahne. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurde der 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Die zweite Unfallmeldung erreichte die Beamten gegen 10.15 Uhr. Kurz zuvor war eine ebenfalls 20-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Fleggestraße nach rechts auf die Hauptstraße von der Fahrbahn abgekommen und noch im Einmündungsbereich mit ihrem Opel gegen ein Schild und einen Leitpfosten geprallt. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein einbehalten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell