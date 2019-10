Polizei Aachen

POL-AC: Zweiradversteigerung bei der Aachener Polizei am kommenden Freitag

Aachen (ots)

Kommenden Freitag, 25.10.2019, um 9 Uhr, findet im neuen Polizeipräsidium in der Trierer Straße 501, eine weitere Versteigerung von Zweirädern statt. Versteigert werden 23 Fahrräder und 14 Motorroller. Die Fahrräder sind in einem teils guten Zustand. Die Motorroller sind eher zum Ausschlachten und als Ersatzteillager zu gebrauchen. Die Zweiräder können ab 8 Uhr besichtigt werden. Der erste Hammer fällt um 9 Uhr. Gekauft wie gesehen und nur gegen Bares werden die Räder an die Käufer ausgegeben. Der Versteigerungsort ist vor dem Lieferanteneingang, der sich an der Trierer Straße befindet (Schranke). (pk)

