Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Männer bieten bertügerische Reinigungsarbeiten in Weyhe an - Unfall mit drei Verletzten in Wetschen - Infosäulen am Bahnhof in Bassum beschädigt ---

Diepholz (ots)

Weyhe - betrügerische Pflasterreinigung

In den zurückliegenden Tagen hat eine Gruppe von bis zu sechs Männern in Weyhe und in Teilen Stuhrs Reinigungsarbeiten des Pflasters oder der Terrasse angeboten. Das Anbieten der Arbeiten ist noch nicht strafbar, aber wenn dafür stark überteuerte Preise verlangt werden und auch noch große Summen als Vorkasse verlangt werden, dann ist das Wucher. Die Täter suchten am Dienstag eine 85-jährige Hausbewohnerin in der Brinkumer Straße auf und boten die Reinigung des Pflasters an. Für die Reinigung verlangten sie mehrere tausend Euro. Als sie eine hohe Summe als Vorkasse haben wollten, rief die Seniorin ihre Tochter und die Polizei. Auch in der Ringstraße in Erichshof meldeten sich die Männer. Hier verlangten sie von einem über 80-jährigen Ehepaar ebenfalls eine hohe Summe für die Reinigung des Pflasters. Als dem 81-Jährigen die Arbeiten sehr laienhaft vorkamen für einen solch hohen Preis, rief er die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie konnte eine Gruppe von mindestens sechs Männern im Alter von 22 bis 29 Jahren, teils antreffen bzw. ermitteln, die für diese betrügerischen Arbeiten verantwortlich sind. Sollten noch weitere Haushalte von den Männern aufgesucht worden sein, die ihre Arbeiten angeboten haben, oder sogar schon Geld bekommen haben, so bittet die Polizei um Mitteilung. Hinweise bitte an die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660.

Wetschen - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoche gegen 17.15 Uhr wurden zwei Personen schwer und eine leicht verletzt. An der Kreuzung Heuweg / Wetscher Dorfstraße übersah eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Wetschen einen Mercedes Sprinter. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Sprinter schleuderte anschließend gegen einen Baum. Der 24-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die 61-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde ebenfalls zunächst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 20000 Euro.

Bassum - Info-Säulen am Bahnhof beschädigt

Bereits von Ostermontag, 13.04.20, 16.00 Uhr bis Dienstag, den 14.04.2020, 7.00 Uhr wurden die neuen Informations-Säulen gegenüber dem Bahnhof an der Bushaltestelle, mit Kritzeleien beschmiert und auch beschädigt. Der Sachschaden für die Stadt Bassum beträgt ca. 500 Euro. Sollte jemand in der Zeit Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, um Mitteilung.

Bassum - Unfallflüchtiger konnte ermittelt werden

Am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr riss ein LKW mit Anhänger in der Ladestraße eine Dachrinne ab und beschädigte das Dach eines Vereinsheimes. Der entstandene Sachschaden beträgt 3000 Euro. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Unfallverursacher, ein 39-jähriger Lkw-Fahrer einer Spedition aus Hiddenhausen, anhand des Kennzeichens ermittelt werden.

