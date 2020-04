POL-DH: --- 14-Jähriger fährt mit Pkw in Bassum - Einbruch in Seniorenheim in Syke - Unfall unter Alkohol und ohne Führerschein in Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

Stuhr - Verkehrsunfall mit E-Bike

Am Montag gegen 10:30 Uhr kam es in Brinkum auf der Syker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Ein 84-jähriger Weyher wollte mit seinem VW Polo von der Weyher Straße auf die Syker Straße einfahren und übersah dabei den von links kommenden auf der Syker Straße fahrenden 76-jährigen E-Bike-Fahrer aus Syke. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der E-Bike-Fahrer leicht verletzt hat.

Diepholz - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 07.30 Uhr berührten sich zwei Pkw im Einmündungsbereich Prinzhöftestraße / Bahnhofstraße. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer war beim Abbiegen gegen den Pkw eines 56-jährigen Diepholzers geraten. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der 60-Jährige, er konnte aber schnell ermittelt werden. Der 60-jährige Diepholzer ist nicht im Besitz eines Führerscheines und stand unter Alkoholeinfluss, was seine Flucht erklären könnte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 7000 Euro.

Drentwede - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 16.45 Uhr auf der B 51 wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Ehrenburg fuhr von Twistringen Richtung Barnstorf. Er übersah einen Pkw mit Anhänger eines 31-Jährigen, der vor ihm in gleicher Richtung fuhr und abbremsen musste. Er fuhr auf den Anhänger auf und schob diesen samt Pkw auf einen weiteren Pkw eines 33-Jährigen. Die beiden 31 und 33-jährigen Fahrer wurden leicht verletzt. Der 21-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste daher eine Blutprobe abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro.

Syke - Einbruch in Seniorenheim

Am Montag in der Zeit von 02.00 Uhr bis 07.45 Uhr sind unbekannte Täter in das Seniorenzentrum in Syke, Waldstraße, eingebrochen, in dem es am 22.04.2020 gebrannt hatte. Seit dem Brand ist das Seniorenzentrum unbewohnt. Mehrere Wohneinheiten und Büroräume wurden von den Tätern aufgesucht. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Schaden und eventuelles Diebesgut stehen noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Diebstahl von Baustelle

Am vergangenen Wochenende in der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr, wurden von der Baustelle an der Lukas-Schule Fassadenfarbe und Fertigputz gestohlen. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

Syke - Autozubehör entwendet

Vom Ausstellungsgelände eines Autohandels an der B6 wurden in der Zeit von Donnerstag, den 23.04. bis Montag, 27.04.2020, durch bisher noch unbekannte Täter aus den zum Verkauf angebotenen Fahrzeugen Teile entwendet. Es handelt sich um Katalysatoren, die aus den Auspuffanlagen von drei VW Golf ausgebaut wurden. Der Sachschaden beträgt ca. 450 Euro.

Bassum - 14-Jähriger fährt Auto

Am Dienstag in der Nacht gegen 00.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein PKW durch unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 14-jähriger Junge aus Bassum das Auto gelenkt hatte. Das Auto wurde abgestellt und das Kind zu seinen Eltern gebracht.

