Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, L844/Unfallfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall machen könnnen. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch (11.3.20) mit einer silbernen Mercedes A-Klasse die Landstraße 844 in Richtung Appelhülsen. In einer langgezogenen Linkskurve kam er zunächst mit den rechten Rädern auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr links gegen die Schutzplanke. Dabei riss das linke Vorderrad ab. Das Auto schleuderte zurück nach rechts auf den Grünstreifen, wo es stehen blieb. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Die Schutzplanke wurde auf mehreren Metern beschädigt. Der Unfall passierte nach Zeugenaussagen gegen 13.15 Uhr.

Der Fahrer soll rund 30 Jahre alt, schlank und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Kappe/Mütze. Hinweise zum Fahrer nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell