Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Schloßstraße/Buttersäure in Restaurant

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Buttersäure in ein Restaurant an der Schloßstraße gespritzt. Aufgefallen ist das erst nach der Öffnung am Donnerstagabend. Die Täter haben nach bisherigen Erkenntnissen die Buttersäure über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Restaurant gespritzt. Nach jetzigem Stand ist keiner verletzt worden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

