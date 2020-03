Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schützenstraße/Bekifft Auto gefahren

Coesfeld (ots)

In der Polizeiwache Coesfeld endete am Donnerstag die Drogenfahrt eines 25-jährigen Autofahrers aus Münster. Gegen 10.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann auf der Schützenstraße in Havixbeck. Den Verdacht, dass er unter Drogen stand, bestätigte ein Test. Auf der Wache nahm ein Arzt dem Münsteraner noch eine Blutprobe ab. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

